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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«المصريين الأحرار» ناعيا شهداء بئر العبد: تضحياتهم ستبقى خالدة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:47 م
شهداء بئر العبد
شهداء بئر العبد
محمد الشريف
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نعى الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أبطال القوات المسلحة، اللذين استشهدوا وفاضت أرواحهم الطاهرة إلى بارئها أمس أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني، في التصدي لهجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، مؤكدًا أن مصر ستظل أبد الدهر بشعبها وجيشها وشرطتها قادرة على دحر الإرهاب الخسيس واقتلاعه من جذوره بفضل عزيمة وإخلاص أبناءها الأبطال البواسل لتظل مصرنا الغالية آمنة مستقرة في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد "أبو العطا"، في بيان صباح اليوم الأربعاء، أن دماء شهدائنا الأبراء تُزيدنا إصرارًا وعزيمة على اجتثاث الإرهاب الخثيث والقضاء عليه نهائيًا لحماية مصر والإنسانية جمعاء من شروره، مشيدًا ببسالة أبطال قواتنا المسلحة في مواجهة ودحر العناصر الإرهابية الخثيثة التي تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى نشر الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، وتسعى جاهدة إلى تشتيت جهود الدولة المصرية في هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن؛ ولكن لن تفلح محاولتهم وستبوء جميعها بالفشل بفضل تماسك وترابط المصريين ووقوفهم صفًا واحدًا خلف قيادتهم السياسية.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن تعامل أبطالنا البواسل من خيرة شباب الوطن في إحباط هجوم العناصر الإرهابية وخفافيش الظلام يُطمئن قلوبنا ونفوسنا على أمن هذا الوطن الغالي علينا جميعًا وأننا في حمى خير أجناد الأرض، مطالبًا بضرورة الوقوف صفًّا واحدًا خلف قواتنا الباسلة ودعمها في حربها ضد الإرهاب في تلك الظروف العصيبة.

واختتم بيانه قائلًا: "رحم الله شهداء الوطن الأبرار، وكل من قدم نفسه شهيدًا أو مصابًا فداء لمصر، كي تبقى راية هذا الوطن العظيم مرفوعة أبد الدهر وننعم بالأمن والاستقرار والأمان، وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".

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