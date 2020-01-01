ضبط 2 طن دواجن ولحوم فاسدة وغلق مطعم بالقليوبية

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة استهدفت محلات بيع اللحوم والجزارة، وأسفرت الحملة، وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من اللحوم المفرومة بأحد المطاعم غير صالحة للاستخدام، بوزن 25 كيلو جرام تقريبا وتم غلق وتشميع المطعم، كما وتم ضبط لحوم مذبوحة خارج المجزر، وتحررت محاضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.كما تم تحرير 6 محاضر عدم وجود شهادات صحية، و6 محاضر اشتراطات صحية، وإنذار المخالفين بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإزالة كافة المخالفات خلال 15 يوما وإلا سوف يتم غلق المحلات، وترأس الحملة محمد يسن، نائب رئيس المدينة، ورافقه الدكتور عبدالله إبراهيم، مدير المجازر والصحة العامة، بطوخ وبحضور مفتش الأغذية الدكتور مصطفى خيري، والدكتور محمد بكري.وفى السياق نفسه تمكنت مباحث التموين من ضبط مجزر لذبح الدواجن بمدينة الخانكة عثر بداخله على 2 طن " دواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة وتولت النيابة العامة التحقيق.