تباين أداء مؤشرات البورصة بختام التعاملات.. والسوقى يخسر 1.8 مليار جنيه

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة- لدى نهاية تعاملات الأسبوع- اليوم الأربعاء، بدعم من عمليات بيع على أغلبية الأسهم الكبرى والقيادية بالسوق، في الوقت الذى واصلت فيه الأسهم الصغيرة والمتوسطة القيمة ارتفاعها.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 1.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 576.541 مليار جنيه.كما هبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 10459 نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1779 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 12183 نقطة، ونزل مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 3997 نقطة.فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 1494 نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 2287 نقطة.