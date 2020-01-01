النيابة: قتيل أكتوبر مدمن مات فى مصحة وألقاه العمال فى الشارع

كشف ضباط مباحث مديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جديدة حول واقعة العثور على جثة شاب عربي ملقى في شارع بمدينة السادس من أكتوبر.تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد بالعثور على جثة بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال مناظرة الجثة، أنها لشاب، لا توجد به إصابات ظاهرة، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى، تنفيذا لقرار النيابة العامة.وأفادت تحريات المقدم إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، ومعاونه النقيب محمود خميس، بإشراف العميد طه فودة، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن الشاب يحمل جنسية دولة عربية، ويعمل بمطعم بمدينة 6 أكتوبر، وأدمن المواد المخدرة، وتم إيداعه مصحة لعلاج الإدمان، إلا أن حالته الصحية تدهورت، ليفارق الحياة.وقرر مجموعة من العاملين بالمصحة التخلص من جثته، فنقلوها بسيارة من المصحة وألقوها أمام المطعم الذي كان يعمل به الشاب قبل دخول المصحة.بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبط اثنين من مسئولي المصحة، والتحفظ على السيارة المستخدمة فى نقل الجثة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.