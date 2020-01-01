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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شفاء 5 من كورونا بمستشفى الأقصر العام

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:44 م
مستشفى الأقصر العام
مستشفى الأقصر العام
هدى الأمير
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شهد مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى، بقيادة الدكتور خلف عمر، مدير عام المستشفى، اليوم الأربعاء، خروج 5 حالات تعافى من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد تحول نتائجهم من الإيجابية إلى السلبية، وذلك بعد مرور الدكتور أحمد خليل، مدير العزل، والدكتور محمد مجاهد، نائب مدير العام، على الحالات قبل الخروج.

ومن جانبه، قال الدكتور خلف عمر، مدير عام مستشفى الأقصر العام، إن جميع الأطباء والتمريض داخل المستشفى يعملون يدًا واحدة لخدمة أهالينا فى الأقصر، وتقديم أفضل خدمة صحية داخل المحافظة، قائلًا: "إننا قادرون على تخطى الأزمة، وذلك بفضل الوعى عند الشعب الأقصرى".

وأوضح أنه منذ 6 يونيو الماضى وحتى الآن نجحت الفرق الطبية فى تحقيق سلسلة من النجاحات، بعد أن ألقى على عاتقها العلاج للمصابين بفيروس كورونا واستقبالهم بصورة يومية، وكذلك قيام فرق العزل داخله بإجراء كل الجراحات المطلوبة للمصابين بكورونا بمختلف التخصصات، فهو المستشفى الوحيد فى الأقصر الذى يجرى عمليات جراحية للمصابين بكسور وغيرها بين مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر".

وصرح الدكتور محمد مجاهد، نائب المدير، أن معدلات الشفاء داخل المستشفى في ازدياد مستمر، ونحن على أعتاب انفراج الأزمة، وذلك مشروط بفضل زيادة الوعي والحفاظ على الإجراءات الاحترازية لدى المواطن الأقصري.

فيما قال عبد الرحيم أبوالحجاج، المتحدث الإعلامى لمستشفى الأقصر العام، إنه بذلك وصل عدد المتعافين حتى الآن  إلى367 حالة شفاء من كورونا، وأن الفرق الطبية حققت سلسلة من النجاحات، بعد أن ألقى على عاتقها العلاج للمصابين بفيروس كورونا واستقبالهم بصورة يومية، وكذلك قيام فرق العزل داخلها بإجراء كل الجراحات المطلوبة للمصابين بكورونا بمختلف التخصصات، فهو المستشفى الوحيد فى الأقصر الذى يجرى عمليات جراحية للمصابين بكسور وغيرها بين مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر.
مستشفى الأقصر العام
مستشفى الأقصر العام

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