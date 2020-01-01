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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة قناة السويس تطمئن على طلاب بئر العبد أثناء الأمتحان

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:44 م
الدكتورة ماجدة هجرس
الدكتورة ماجدة هجرس
مصطفى دياب
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حرصت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، علي الاطمئنان علي الطلاب القادمين من منطقة بئر العبد والعريش، اليوم، لتأدية الامتحانات.

وشددت رئيس الجامعة علي توفير كافة سبل الراحة للطلاب، كما حرصت علي تكليف عمداء كليات الطب البيطري، الصيدلة، والتمريض بمتابعة الطلاب والاطمئنان علي سلامتهم، منذ عملية إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية علي احد الارتكازات الأمنية ببئر العبد، أمس، وحتي دخولهم اللجان الامتحانية.

وأضافت رئيس الجامعة إن الغالبيه العظمي من طلاب العريش قد وصلوا إلى اللجان الامتحانية قبل، مع عدم وجود حالات غياب.

من جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه تم إعطاء الوقت كاملا لطلاب المعهد الفني للتمريض بعد حضورهم للامتحان بعد نصف الوقت بسبب الظروف الحالية.

الدكتورة ماجدة هجرس
الدكتورة ماجدة هجرس
الدكتورة ماجدة هجرس
الدكتورة ماجدة هجرس

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