رئيس جامعة قناة السويس تطمئن على طلاب بئر العبد أثناء الأمتحان

حرصت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، علي الاطمئنان علي الطلاب القادمين من منطقة بئر العبد والعريش، اليوم، لتأدية الامتحانات.وشددت رئيس الجامعة علي توفير كافة سبل الراحة للطلاب، كما حرصت علي تكليف عمداء كليات الطب البيطري، الصيدلة، والتمريض بمتابعة الطلاب والاطمئنان علي سلامتهم، منذ عملية إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية علي احد الارتكازات الأمنية ببئر العبد، أمس، وحتي دخولهم اللجان الامتحانية.وأضافت رئيس الجامعة إن الغالبيه العظمي من طلاب العريش قد وصلوا إلى اللجان الامتحانية قبل، مع عدم وجود حالات غياب.من جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه تم إعطاء الوقت كاملا لطلاب المعهد الفني للتمريض بعد حضورهم للامتحان بعد نصف الوقت بسبب الظروف الحالية.