كيف سيوثر "تقصير الخدمة الإلزامية" في الجيش الإسرائيلي على عمله؟

دخل حيز التنفيذ في بداية الشهر الجاري قرار الكنيست لتقصير الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي لمدة 30 شهراً رغم اعتراض رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، وذلك بعد عدة تحولات طالت فترة الخدمة النظامية في السنوات الأخيرة.في يونيو عام 2015 تم تعديل القانون، وقصرت الخدمة الإلزامية بأربعة أشهر – من ثلاث سنوات إلى 32 شهراً، وفي يناير 2016 تقررت تقصير الخدمة شهرين إضافيين، وهو لقرار الذي تمت المصادقة عليه في أول يوليو الجاري بعد مداولات عديدة.كانت وزارة المالية الإسرائيلية هي المحرك الأساس لهذه الخطوة، حيث رأت أن الخدمة القصيرة تحرر في وقت مبكر أكثر قوة بشرية شابة إلى الاقتصاد، وتسمح للشباب بأن يبدأوا حياتهم المدنية في وقت أبكر، وهكذا تتقلص "الفجوة" بينهم وبين المعفيين من الخدمة، مثل المتدينين والعرب.تقصير الخدمة العسكرية لها عدة تداعيات مهمة على أداء الجيش الإسرائيلي يمكن رصدها في النقاط التالية:أولاً: ستؤدي إلى تقليص مخزون القوى البشرية التي تكون تحت تصرف الجيش الإسرائيلي الذي يعتمد على الجندي الإلزامي كمصدر للقوى البشرية الأساس له، والذي بحسب التقارير يعاني من نقص في القوى البشرية، ولا سيما في الوحدات القتالية والتكنولوجية. وفي أعقاب تقصير الخدمة، فإن هذه المشاكل تحتدم فقط.ثانياً: يتطلب الجيش الحديث الذي يعتمد على التكنولوجيا خبرات يستمر اكتسابها زمناً أطول مما تطلبته مهن عسكرية في الماضي، فالوحدات التي تعتمد على العامل التكنولوجي تحتاج تعليماً وتأهيلا لفترات طويلة نسبيا. وفي أعقاب تقصير الخدمة سيكون تحت تصرف الجيش زمناً أقل لأولئك الجنود.ثالثاً: التقصير سيزيد التبديل في الوظائف الحساسة والوحدات الهامة التي تضطلع على أسرار. مما سيتسبب بضياع التجربة وربما يؤدي إلى احتكاك أكبر داخل الوحدات بسبب تغيير عناصرها بسرعة.