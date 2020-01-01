الحكم على سما المصرى فى سب ريهام سعيد.. 27 أغسطس

حجزت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، الحكم على سما المصري في اتهامها بسب وقذف ريهام سعيد، إلى جلسة 27 أغسطس.أكدت "سما" أمام المحكمة صحة الفيديو موضوع الدعوى، قائلة: "الفيديو ليا بس ما نشرتوش، وأنا انتقدت ريهام بسبب حلقة السمنة".وأنكرت التهم الموجهة لها قائلة: "ما حصلش وما سبتش ريهام أو أى حد خالص، وأنا مظلومة، والتهمة دى عشان فيه خلاف بينى وبين ريهام قبل كده".وطلب المحامي أشرف ناجي، دفاع المتهمة "سما" في دعوى سب وقذف "ريهام" بالبراءة، وقدم 55 مقطع فيديو تحتوى على فيديوهات نقد بناء للإعلامية ريهام سعيد من قبل شخصيات عامة فضلا عن موكلته.واتهمت ريهام سعيد سما المصرى بالسب والقذف، وذلك من خلال بلاغ رسمي تقدمت به ضدها يتضمن كل الأدلة والمستندات المؤيدة لذلك.يذكر أن قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس، بمعاقبة "سما" بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.