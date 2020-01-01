رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الحكم على سما المصرى فى سب ريهام سعيد.. 27 أغسطس

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:59 م
سما
سما
عادل عبد العال
طباعة
حجزت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، الحكم على سما المصري في اتهامها بسب وقذف ريهام سعيد، إلى جلسة 27 أغسطس.

أكدت "سما" أمام المحكمة صحة الفيديو موضوع الدعوى، قائلة: "الفيديو ليا بس ما نشرتوش، وأنا انتقدت ريهام بسبب حلقة السمنة".

وأنكرت التهم الموجهة لها قائلة: "ما حصلش وما سبتش ريهام أو أى حد خالص، وأنا مظلومة، والتهمة دى عشان فيه خلاف بينى وبين ريهام قبل كده".

وطلب المحامي أشرف ناجي، دفاع المتهمة "سما" في دعوى سب وقذف "ريهام" بالبراءة، وقدم 55 مقطع فيديو تحتوى على فيديوهات نقد بناء للإعلامية ريهام سعيد من قبل شخصيات عامة فضلا عن موكلته.

واتهمت ريهام سعيد سما المصرى بالسب والقذف، وذلك من خلال بلاغ رسمي تقدمت به ضدها يتضمن كل الأدلة والمستندات المؤيدة لذلك.

يذكر أن قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس، بمعاقبة "سما" بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«مياه الشرب» عن المخالفين: «الدور جاى عليهم والقطر هيدوسهم»

خطوات تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات «الشيوخ» عبر البريد

سيبيريا تكتشف طريقة لقتل كورونا في 40 ثانية

بكري: تصريحات وزير الخارجية الألماني عن البرلمان مرفوضة جملة وتفصيلا

الصور

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الأكثر قراءة

العثور على جثمان بشاطئ النخيل.. وكبير الغواصين: مرجح «شادى»

صفقات الصيف: الأهلي يستهدف «العريبي».. و«كوليبالي» كلمة السر

قرار جديد من «التموين» بشأن المخابز

«الأرصاد» تكشف موعد ارتفاع الحرارة وسقوط الأمطار (فيديو)

إنفوجراف

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

أيام زمان

«قدّم أغنية تدعو للإلحاد».. القصة الكاملة لتكفير موسيقار الأجيال

هل شتم نجيب الريحاني؟.. عادل إمام يرد على اتهام خطير في حياته

مأساة فؤاد المهندس.. تلميذه الأول انقلب عليه ومدبولي خانه

"الأطباء قالوا :" معجزة طبية".. تفاصيل أسوأ 100 ساعة عاشتها أم كلثوم

نجم الساعة

«قدّم أغنية تدعو للإلحاد».. القصة الكاملة لتكفير موسيقار الأجيال

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

روسيا تحصل على لقاح مضاد لكورونا في الخريف

تنسيق الجامعات 2020.. و موعد اجتياز اختبارات القدرات

4 طرق لعلاج الصدفية فى المنزل

سبب تساقط شعر المتعافين من كورونا

مقالات الرأي
منى رجب
عبير موسى تحتفل بانتصاراتها على «إخوان تونس»
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. وسر نجاح المباحثات الإثيوبية
ثروت الخرباوي
مرافعات كتبت التاريخ
ماجد حبته
مصر الكبرى.. لا تعادى ولا تستعدى
المزيد

الثقافة

أغانى ديزنى على مسرح النافورة بالأوبرا.. الجمعة

ترجمة كتاب تحية عبدالناصر «ذكريات معه» إلى الروسية

انطلاق سلسلة حوارات «التعليم وتحولاته.. وعود وعهود» الجمعة

فريدة فهمي تستقبل وزيرة الثقافة للإحتفاء بفرقة رضا