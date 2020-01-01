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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تسجل 219 حالة وفاة و2856 حالة إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:44 م
كورونا فى ايران
كورونا فى ايران
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء عن ارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 14 ألفا و853 حالة، بعد تسجيل 219 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكانت إيران سجلت أمس أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا في إيران منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد، بتسجيل 229 حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 281 ألفا، بعد تسجيل 2856 حالة إصابة جديدة.

ولفتت إلى أن 3609 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين يقترب من 245 ألفا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

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