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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. صرف معاشات أغسطس

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:41 م
صرف معاش
صرف معاش
ولاء جمال
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تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في صرف جميع معاشات شهر أغسطس غدا الخميس، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وصرح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات، بأن المعاشات ستكون متاحة في الحسابات البنكية وماكينات الصراف الآلي atm، حيث يمكن لكل أصحاب المعاشات الصرف من ماكينات الصرف الآلي صباح ذلك اليوم.

أما عن خطة الصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد المصري فأوضح أن خطة الصرف هذا الشهر ستكون من خلال الصرف لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو ٢٠٢٠ أقل من ١٠٠٠ جنيه بداية من الخميس من منافذ الهيئة التي ستعمل بشكل استثنائي؛ على أن يستكمل الصرف لنفس الفئة يوم السبت من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

أما من كانت معاشاتهم أقل من ٢٠٠٠ جنيه قبل زيادة يوليو ٢٠٢٠ فيتم الصرف لهم يومي الأحد والإثنين من منافذ الهيئة ومكاتب البريد، على أن يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وأضاف رئيس هيئة التأمين الاجتماعي أن هناك إقبالا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية، لذلك ستتم إتاحة صرف المعاشات صباح الخميس من خلال توفير ١٠ آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

وأكد عوض ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف كافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم، واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.

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