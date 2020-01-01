«الصوفية»: قطر وتركيا تدعمان الجماعات التكفيرية لإسقاط مصر

أشادت الطرق الصوفية في مصر بتصدي القوات المسلحة في شمال سيناء لمحاولة الهجوم الإرهابي في منطقة بئر العبد.وقال الدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطريق الصوفية: "ندين العمل الإجرامي الخسيس الذي نفذته الجماعات التكفيرية في بئر العبد، ولكن الحمدلله، نصر الله جند مصر على هؤلاء المرتزقة المجرمين الذين يحاولون إرهاب الناس وتخويفهم ليل نهار، وهذا لم يكن من الإسلام أبدًا فالإسلام ليس دين قتل أو حرق أو تفخيخ أو تفجير، وما يفعله هؤلاء يؤكد ويبرهن أنهم ليسوا من الإسلام في شيء".وتابع القصبي في تصريحات له: "أهل التصوف يدينون ويستنكرون هذا العمل الإرهابي الجبان ويؤكدون وقوفهم مع جيش مصر حتى القضاء على آخر تكفيري في سيناء".في السياق ذاته، قال الشيخ هاني الإمبابي، شيخ الطريقة الإمبابية الصوفية، إن العمل الإجرامي ضد الجيش المصري في سيناء يؤكد يومًا بعد يوم أن بلادنا مستهدفة من تركيا وقطر مما يجعلهم يدعمون هذه الجماعات التكفيرية حتى تسقط مصر، ولكن المولى سبحانه وتعالى يحرس بلادنا ويحفظها.وتابع "الإمبابي" في تصريح لـ"الدستور"، أن جيش مصر قوي جسور، لا تستطيع هذه الحثالة التكفيرية أن تفعل معه شئ، فهذا هو الجيش الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جنوده أنهم خير أجناد الأرض، وأهل التصوف في مصر يقفون وراء رئيسهم، يدعمونه ويساندونه حتى القضاء على كافة الأخطار التي تحدق بمصر.