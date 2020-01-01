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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«الاتصالات» و«القومي للمرأة» يطلقان حملة للتوعية بمخاطر الإنترنت

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:41 م
الإنترنت
الإنترنت
محمد الشريف
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أطلق المجلس القومي للمرأة، حملة للتوعية بسبل الوقاية من الممارسات السلبية على الإنترنت والحماية من مخاطر الاستخدام الخاطئ في البيئة الرقمية من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المختلفة، خاصة المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وانعكاساتها اجتماعيا ونفسيا وكيفية التعامل معها، والمساهمة في العمل على مناهضة العنف السيبرانى والجرائم الإلكترونية، لا سيما ضد الفتيات والنساء، وزيادة استخدام برامج الأمان والحماية، وتوجيه المواطنين للتعرف على سبل وخدمات الدعم المتاحة في ذلك، وذلك تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتنطلق حملة التوعية تحت عنوان "اتكلمي.. احم نفسك وغيرك"؛ وتستهدف الحملة زيادة الوعي لدى فئات الشباب والفتيات والمراهقين والمراهقات وذوي وذوات الإعاقة مع الاهتمام بإشراك الآباء والأمهات عبر قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن فكرة الحملة جاءت كاستجابة سريعة لتزايد حوادث التحرش والاعتداء والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت للفتيات والأطفال للتوعية بهذا النوع من الجرائم، وتوفير الحماية اللازمة لفتيات وسيدات مصر، مؤكدة أن مثل هذه الجرائم لها تأثير نفسي واجتماعي كبير على الضحية.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن مواجهة هذه الجرائم يعد تحديا كبيرا مع سهولة استخدام أدوات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتطبيقاتها.

وتستهدف الحملة إتاحة المحتوى المعرفي المعني بالسلامة على الإنترنت والحماية من المخاطر الإلكترونية وتطويعه للاستخدام فى حملة تثقيفية توعوية من قبل المجلس القومي للمرأة تحمل رسائل مباشرة بالأخطار الإلكترونية، وسبل الوقاية منها، والتعريف بوسائل الدعم المتاحة من قبل الوحدات التابعة للمجلس القومي للمرأة متمثلة في خطوط النجدة، ووحدات الدعم والإرشاد النفسي لضحايا الجرائم الإلكترونية.

الجدير بالذكر أن رعاية الحملة تأتي استكمالا لدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرائد في نشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت، حيث قامت الوزارة بوضع العديد من الإجراءات الكفيلة بتفعيل دور الحوار داخل المجتمع المصرى؛ كما يأتي في إطار جهود المجلس القومي للمرأة الذي يحمل على عاتقه مسئولية مكافحة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، مع التركيز على العنف السيبراني والجريمة الإلكترونية والتي تستهدف الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل المراهقات، وذوات الإعاقة، وغيرها من الفئات التي يوجه المجلس القومي للمرأة جهوده نحوها بشكل خاص.

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