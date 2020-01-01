النواب الأمريكى يوافق على تشريع «معاقبة أردوغان» بسبب «إس 400»

وافق مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، على تشريع يجبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها نظام الدفاع الصاروخي الروسي «إس-400»، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.وكان موقع «مونيتور» الأمريكي، قد كشف عن تبنى المشرعين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس النواب بالإجماع التشريع، الذي قدمه النائب آدم كينزينجر، وعدد من النواب، كجزء من مشروع قانون تفويض الدفاع السنوي، الذي أقر أمس، الثلاثاء.فيما قال كينزينجر في بيان عند تقديم التشريع الأسبوع الماضي: «تركيا تجاهلت تحذيرات أعضاء ناتو بشأن صفقة صواريخ إس 400 مع روسيا وقبلت الدفعة الأولى منها»، وأضاف: «نحن بحاجة إلى أن نوضح أن أفعال أنقرة لا يمكن التسامح معها وستواجه عواقب وخيمة»، لافتا: «تشريعاتنا تفعل ذلك وتجعل تصرفات تركيا جريمة يعاقب عليها صراحة».جدير بالذكر أن التشريع الجديد الذي قدمه كينزينجر، يعتبر شراء تركيا صواريخ S-400 بمليارات الدولارات بمثابة «صفقة مهمة»، يتطلب من الرئيس الأمريكي فرض عقوبات على أنقرة في غضون شهر بعد أن يصبح مشروع الدفاع قانونًا.