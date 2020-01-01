العثور على جثمان بشاطئ النخيل.. وكبير الغواصين: مرجح «شادى»

عثر الغواصون المتطوعون على جثمان بداخل مياه شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، بعد محولات بحث استمرت 13 يومًا.وقال الكابتن محمد عوض رئيس لجنة الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالإسكندرية ومرسى مطروح، إنه تم العثور منذ قليل على جثمان يرجح أنه لشادي غريق النخيل الذي غرق في مياه البحر منذ 13 يومًا.وأضاف«عوض» لـ«الدستور» أنه بنسبة 99٪هي جثة الغريق شادي عبدالله، ولكن لم نستدل على أي معالم بالجثة بسبب ما فعلته بها مياه البحر والحواجز الصخرية.وأضاف أنه طالب من والده بأنه لا يترك الجثمان حتى يتعرف على ابنه، حيث أنه لا وجود لأي معالم واضحة، وتم استدعاء الإسعاف والنيابة لإثبات الواقعة لإتمام عمل تحليل DNA لإثبات أن الجثة للشهيد شادي.