أسماء 10 ضحايا حادث انقلاب سيارة بقنا

حصلت "الدستور" على أسماء ضحايا حادث طريق قنا- نجع حمادى الذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة 9 آخرين بجوار الشركة اليابانية.والضحايا هم: وجيه نصر شهدي، 38 عامًا، ومروة حسين أبوالفضل، 18 عامًا، وإيزيس فوزي فخري، 45 عامًا، وحنان فخري فوزي، 40 عامًا، ومينا روماني نصري، ومنسي روماني نصري، ومارينا روماني نصري، كيرلس روماني نصري، وميرنا روماني نصري.وكان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق الإسعاف في قنا، مفادها وقوع حادث انقلاب سيارة "بوجيه" بجوار الشركة اليابانية بطريق قنا- نجع حمادى.وكشفت التحريات عن إصابة 9 أشخاص ووفاة شاب، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.