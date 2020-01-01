حفل تكريم سفير مصر في هولندا بالمركز الثقافي القبطي بأمستردام

قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن إيبارشية هولندا أقامت حفل تكريم للسفير أمجد عبد الغفار سفير مصر في هولندا، بمناسبة نهاية خدمته في السفارة المصرية في لاهاي.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه كان على رأس الاحتفال الذي أقيم مساء الأمس نيافة الأنبا أرساني اسقف الإيبارشية وعدد من الآباء الكهنة ولفيف من الشخصيات العامة من المصريين، والوزير المفوض إيهاب سليمان والقنصل العام بالسفارة المستشار حازم فوزي وأعضاء البعثة الدبلوماسية، ومدير شركة مصر للطيران ياسر موسى.وقدم نيافة الأنبا أرساني في كلمته الشكر للسفير على ما قدمه للجالية المصرية في المملكة الهولندية من خدمات وتسهيلات خلال فترة رئاسته للبعثة واختتم بتقديم هدية تذكارية للضيف المحتفى به.