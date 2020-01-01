القوى العاملة تتابع مستحقات متوفى و5 مصابين في حادث بالكويت

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت بمتابعة مستحقات السائق المصري الذي لقي حتفه في حادث انقلاب باص أمس الثلاثاء، والتواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية، والتنسيق مع القنصلية لمعرفة ملابسات الحادث من خلال التحقيقات التي تجرى حاليا، وإنهاء إجراءات نقل الجثمان للقاهرة، وإبلاغ أسرته خالص العزاء، فضلا عن زيارة المصابين الخمسة الذين أصيبوا في الحادث المحجوزين بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية من الفريق الطبي المعالج، متمنين لهم الشفاء العاجل.وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا عبر الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، كشف عن أن المتوفي يدعى أحمد ربيع، والمصابين هم حنفي هلال، جمعة عايد، عبد الرحمن دواود، هاني فتحي، وأحمد عبدالبصير، وجاري المتابعة مع جهة العمل ومع القسم القنصلي بالسفارة في هذا الشأن.ولفت الملحق العمالي، إلى أن السائق المصري لقي حتفه، وأصيب 5 آخرون جراء انقلاب باص على طريق الدائري الثامن، مقابل منطقة الوفرة بالكويت، مشيرا إلى أن القضية سجلت انقلاب ووفاة وإصابة وأحيلت إلى التحقيق.