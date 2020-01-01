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حوادث

رئیس «القضاء الأعلى» يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:31 م
المستشار عبدالله
المستشار عبدالله عصر
محمد عيسى
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هنأ المستشار عبدالله عصر، رئیس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة، التي أعاد فيها الجيش المصري للشعب حريته واستقلاله.

وجاء في نص التهنئة: "الرئيس عبدالفتاح السيسي رئیس جمهورية مصر العربية بعد التحية والإعزاز والتقدير أشرف بأن أتوجه لفخامتكم باسمي وبصفتي ممثلًا للقضاء المصري بخالص التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والستين لثورة ۲۳ يوليو المجيدة، والتي ستظل حاضرة دائمة في وجدان الشعب المصري".

وأضافت: "أرسل مبادئ الحرية والعدالة والمساوة لما أحدثته من تغيير في المنطقة العربية والإفريقية دفاعًا عن حرية وحقوق الشعوب في الحياة الكريمة، وتذكرنا بأن مصر تملك إرادتها دائمًا وستظل قدوة لكل الشعوب في تحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة قرارها".

واختتمت التهنئة: "ندعو الله عز وجل أن يعيد على مصرنا الحبيبة وعلى فخامتكم هذه المناسبة بموفور الصحة والعافية ليجنى الشعب العظيم ثمار الإنجازات على كافة الأصعدة وحمايتكم بقراراتكم الحكيمة لأرضنا الغالية لتظل مصرنا العظيمة شامخة في ظل قيادة فخامتكم دومًا بمشيئة الله".

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