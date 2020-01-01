وفاة شخص وإصابة 9 فى انقلاب «ميكروباص» بقنا

توفى شخص وأصيب 9 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق قنا نجع حمادي، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث شمالي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.و تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إشارة من الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق الإسعاف في قنا، تفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق قنا نجع حمادي.وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، عن أن الحادث أسفر عن إصابة 9 أشخاص ووفاة شاب، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.