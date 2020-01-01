المصريون بلبنان يهنئون السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

هنأت رابطة الجالية المصرية في لبنان الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول ذكرى ثورة 23 يوليو، معربة عن تأييدها ودعمها الكاملين لكافة الإجراءات والخطوات التي تتخذها الدولة المصرية في سبيل حماية أمنها القومي والتصدي لمخاطر الإرهاب.جاء ذلك في برقية تهنئة أرسلتها الهيئة الإدارية لرابطة الجالية المصرية في لبنان برئاسة المهندس توفيق حلمي إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأكدت رابطة الجالية المصرية في لبنان، أن الرئيس السيسي صدق الوعد الذي قطعه منذ توليه مهام المسئولية، ببناء مصر الحديثة والقوية القادرة، والعالم بأسره يشهد بما استطاعت مصر تحقيقه من إنجازات كبيرة على كافة الأصعدة والمستويات وعلى نحو غير مسبوق في تاريخ البلاد وفي غضون فترة زمنية قصيرة.وأضافت: "ما كان لتلك الإنجازات أن تتحقق إلا بإرادة مؤمنة قوية ومخلصة، يدعمها الله عز وجل بالتوفيق والنجاح، حفظكم الله وسدد خطاكم".وأشادت رابطة الجالية المصرية في لبنان بالجهود المخلصة للقيادة السياسية المصرية الرامية إلى صون أمن مصر ودرء كافة المخاطر التي تتعرض لها البلاد وحماية الثوابت الوطنية الراسخة، مُثمنة في هذا الصدد التضحيات والجهود التي تضطلع بها القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب الأسود والتصدي بكل قوة وحسم لأي تهديد يمس أمن مصر والمواطنين المصريين.