1977 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا فى إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، و6 حالات وفاة، خلال 24 ساعة.وأوضحت صحة الاحتلال ارتفاع إجمالي عدد المصابين بكورونا إلى 54663 حالة، و430 حالة وفاة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وحذرت صحة الاحتلال أمس الثلاثاء، خلال مناقشة الأزمة مع بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة، من أنه في غضون ثلاثة أسابيع سيكون هناك في إسرائيل ألف مريض بفيروس كورونا يعانون من حالة حرجة.ويناقش الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "قانون كورونا"، بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في كل المناطق، للحد من تفشي "كوفيد- 19".