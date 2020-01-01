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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

1977 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا فى إسرائيل

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:18 م
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
سارة الشلقاني
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أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، و6 حالات وفاة، خلال 24 ساعة.

وأوضحت صحة الاحتلال ارتفاع إجمالي عدد المصابين بكورونا إلى 54663 حالة، و430 حالة وفاة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وحذرت صحة الاحتلال أمس الثلاثاء، خلال مناقشة الأزمة مع بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة، من أنه في غضون ثلاثة أسابيع سيكون هناك في إسرائيل ألف مريض بفيروس كورونا يعانون من حالة حرجة.

ويناقش الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "قانون كورونا"، بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في كل المناطق، للحد من تفشي "كوفيد- 19".

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