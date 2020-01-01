ضبط مالك مخبز يبيع دقيق الدعم فى السوق السوداء بالمنوفية
الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:29 م
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن المنوفية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة شبين الكوم؛ لتصرفه فى 11،750 طن دقيق بلدى مدعم استخراج 82%.
وتبين أن المتهم تصرف ببيعها بالسوق السوداء قدرت بمبلغ مالى 64037 جنيها، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.
وتبين أن المتهم تصرف ببيعها بالسوق السوداء قدرت بمبلغ مالى 64037 جنيها، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.