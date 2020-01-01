ضبط مدير مصنع بطن سلعًا غذائية فاسدة في الإسكندرية

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، من ضبط المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص؛ لإنتاج السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث.وتبين حيازته 1,066 طن سلع غذائية "زيتون، خضروات، زيت زيتون، ملح طعام" غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.