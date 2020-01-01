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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة مدير «حميات دمنهور» بكورونا للمرة الثانية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:12 م
الدكتور أحمد هواش
الدكتور أحمد هواش
البحيرة معوض هويدى
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أكد الدكتور أحمد هواش، مدير مستشفى حميات دمنهور، منذ قليل، أنه تأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية، بعد تعافيه من المرض وظهور الأعراض عليه بدرجة أشد قسوة من أعراض إصابته الأولى، لافتًا إلى أنَّه يخضع للعزل المنزلي ولا يستطيع الرد تليفونيًا على أحد.

كما أكد مدير حميات دمنهور أن هناك احتمالا لإصابة المتعافين من فيروس كورونا مرة أخرى، وذلك بعد شفائهم من الفيروس خلال فترة وجيزة لا تتجاوز شهرين، وكتب هواش عبر صفحته في "فيسبوك": "كورونا تعطي مناعة من 45 إلى 60 يومًا فقط، وممكن أقل كما أنّها تنتقل بالهواء والرذاذ".

يُذكر أن الدكتور أحمد هواش، مدير مستشفى حميات دمنهور، قد أُصيب بكورونا للمرة الأولى في شهر مايو الماضي، وأعلن تعافيه يوم 6 يونيو الماضي، بعد ظهور نتائج المسحتين وسلبيتهما، وقرر التبرع بالبلازما لصالح المرضى.

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