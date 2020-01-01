وزيرة التجارة: نتائج إيجابية للشراكة مع الاتحاد الأوروبى

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والاتحاد الأوروبي دائما ما تعكس نتائج إيجابية خاصة في مجال الصناعات الهندسية.وأضافت جامع، خلال اجتماع عقد اليوم مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المبادرة الخاصة بهذا الموضوع التي تتمثل في اهتمامنا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في قطاع الصناعات الهندسية، نجد الأثر الإيجابي لها من حيث الخبرات والدعم والذي نهتم به من خلال التعامل مع الاتحاد الأوروبي بشكل عام.وأوضحت أن تلك الشراكة تعكس تعاون بين مصر وإيطاليا وهولندا لأنه تتم ترجمتها لتوفير فرصة عمل، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا دائما بين المجلس التصديري للصناعات الهندسية والاتحاد الأوروبي لتلك المبادرة وهي "اشتغل. ابتكر. صدر" التي ستعمل على توسيع فرص التصدير.