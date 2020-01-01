التحالف المصرى لحقوق الإنسان ينظم دورة لمتابعى انتخابات «الشيوخ» بقنا

شهدت نقادة بمحافظة قنا، اليوم، دورة تدريبية نظمها التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بالمدينة وحضرها ٢٠ متابعًا من أعضاء التحالف.يذكر أنه التدريب السابع للتحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية لتدريب متابعيه بالمحافظات.وقامت داليا إبراهيم الخبيرة التنموية بتدريب المشاركين على أهمية المشاركة وتوعية الناخبين بحقوقهم، وكذلك أهمية مجلس الشيوخ.وتولى عبدالناصر قنديل الخبير الحقوقي تدريب المشاركين على حقوق وواجبات المتابع وشرح قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والقوانين ذات الصلة بانتخابات مجلس الشيوخ.