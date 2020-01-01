تجديد حبس عاطل سرق سيارة فى عين شمس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، اليوم الأربعاء، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة سيارة "ملاكي" من صاحبها.كان تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط أحد الأشخاص، حال استقلاله سيارة ملاكي، بدون ترخيص.وبمناقشته عن مصدر السيارة المضبوطة بحوزته اعترف بسرقتها حال توقفها بذات المنطقة وجرى التوصل للمجني عليه مالك السيارة.وباستدعائه تعرف على السيارة ملكه وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.