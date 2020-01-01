مصطفى خاطر بطل «أبو القشاقيش».. والعمل بعيد عن «غبي منه فيه»

وافق الفنان مصطفى خاطر على تقديم بطولة فيلم "أبو القشاقيش" من إخراج سامح عبد العزيز، على أن يبدأ التحضير له خلال الفترة القادمة لعرضه بداية العام الجديد.وانتشرت أخبار تشير إلى أن الفيلم هو الجزء الثاني من فيلم "غبي منه فيه" الذي قدمه الفنان هاني رمزي، وأشارت مصادر من طاقم العمل أنه بعيد تماما عن العمل الكوميدي السابق وأن العمل يناقش قضية كوميدية داخل منطقة الهرم، والمواصلات الداخلية في تلك المنطقة وما يحدث بها من مفارقات.وتتفاوض الشركة المنتجة حاليا مع عدد من الفنانين الشباب وعلى رأسهم محمد عبد الرحمن، للانضمام إلى العمل الجديد من أجل بدء التحضيرات النهائية للعمل؛ حيث يريد المخرج سامح عبد العزيز تصويره قبل الانشغال بالمسلسل الرمضاني الجديد، وفيلمه الآخر الذي سيقدمه باسم "ليلة العيد".