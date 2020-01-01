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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بدء محاكمة سما المصرى فى سب ريهام سعيد

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:02 م
ريهام سعيد وسما المصري
ريهام سعيد وسما المصري
عادل عبد العال
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بدأت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، اليوم الأربعاء، نظر ثانى جلسات محاكمة سما المصرى فى اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

واتهمت ريهام سعيد سما المصرى بالسب والقذف، وذلك من خلال بلاغ رسمى تقدمت به ضدها يتضمن كل الأدلة والمستندات المؤيدة لذلك.

يذكر أن قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس، بمعاقبة سما المصرى بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه، ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

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