بدء محاكمة سما المصرى فى سب ريهام سعيد

بدأت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، اليوم الأربعاء، نظر ثانى جلسات محاكمة سما المصرى فى اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.واتهمت ريهام سعيد سما المصرى بالسب والقذف، وذلك من خلال بلاغ رسمى تقدمت به ضدها يتضمن كل الأدلة والمستندات المؤيدة لذلك.يذكر أن قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس، بمعاقبة سما المصرى بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه، ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.