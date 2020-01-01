سبب تساقط شعر المتعافين من كورونا

أفادت تقارير الصحيفة البريطانية "ديلي ميل"، عن معاناة المتعافين من فيروس كورونا من تساقط الشعر.وأكد المختصون في مجال صحة الشعر، أن مشكلة تساقط الشعر مرتبطة بـ"كوفيد- 19"، حيث بيّن الخبراء، أن التساقط الكثيف للشعر يحدث نتيجة لأن الجسم كان قريبًا جدًا من الموت، لدرجة أنه بدأ في إغلاق البصيلات في فروة الرأس في محاولة للحفاظ على الطاقة من أجل الوظائف الأساسية.وهذه ليست الحالة الوحيدة لخسارة المتعافين من كورونا لشعرهم، فهناك من يتعرض لتساقط الشعر الكربي وقد شاركوا تجاربهم على مواقع التواصل الاجتماعي.