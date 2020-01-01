اليونان تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا

ذكرت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية أن اليونان دعت الاتحاد الأوروبي إلى معاقبة تركيا إذا لم تتراجع عن التنقيب عن الغاز.وقالت اليونان أمس الثلاثاء إنه يجب على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا إذا لم تتراجع عن التنقيب عن الموارد الطبيعية في البحر الأبيض المتوسط.وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لوزير الخارجية الألماني هيكو ماس الذي يزور أثينا: "للأسف تضيف تركيا سلسلة جديدة من الأعمال العدائية ضد اليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي ككل".وتابع: "التشكيك في الحقوق السيادية لليونان وقبرص هو في نهاية المطاف التشكيك في حقوق أوروبا".وأضاف: "نتوقع دعم حلفائنا، وطالما أن تركيا تواصل السير في هذا الطريق، فإن العقوبات على تركيا ستكون طريقًا باتجاه واحد".