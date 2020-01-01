ضبط عصابة «كابلات التليفون» فى القطامية

تمكن ضباط مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط 11 متهمًا بتكوين تشكيل عصابي لسرقة كابلات التليفون في القطامية.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا من العقيد سمير مجدي، مفتش قطاع القاهرة الجديدة مفادة تمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة القطامية من ضبط 11 شخصا حال استقلالهم سيارة "ربع نقل" وأخرى أجرة "تاكسى" وبحوزتهم كمية من كابلات التليفونات الخاصة بإحدى شركات الاتصالات.وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة كابلات التليفونات.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بكل واقعة، إخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.