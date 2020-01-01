ضبط عصابة «كابلات التليفون» فى القطامية
الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:00 م
هدير مصطفيطباعة
تمكن ضباط مباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط 11 متهمًا بتكوين تشكيل عصابي لسرقة كابلات التليفون في القطامية.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا من العقيد سمير مجدي، مفتش قطاع القاهرة الجديدة مفادة تمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة القطامية من ضبط 11 شخصا حال استقلالهم سيارة "ربع نقل" وأخرى أجرة "تاكسى" وبحوزتهم كمية من كابلات التليفونات الخاصة بإحدى شركات الاتصالات.
وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة كابلات التليفونات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بكل واقعة، إخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا من العقيد سمير مجدي، مفتش قطاع القاهرة الجديدة مفادة تمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة القطامية من ضبط 11 شخصا حال استقلالهم سيارة "ربع نقل" وأخرى أجرة "تاكسى" وبحوزتهم كمية من كابلات التليفونات الخاصة بإحدى شركات الاتصالات.
وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة كابلات التليفونات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بكل واقعة، إخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.