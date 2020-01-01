غدًا.. الأوبرا تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو على مسرح النافورة

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، في إطار احتفالات الثقافة المصرية بذكرى ثورة 23 يوليو، احتفالية فنية تحييها النجمة ريهام عبدالحكيم، بمشاركة كوكبة من نجوم الموسيقى العربية في دار الأوبرا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، ويحل عليها الشاعر الكبير جمال بخيت كضيف شرف وذلك في الثامنة مساء غد الخميس على مسرح النافورة.ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأعمال الوطنية الخالدة التي صورت المشاعر الحماسية لجموع الشعب المصري منها موسيقى دموع في عيون وقحة، سواعد من بلدي، حرية أرضينا، يا حبايب مصر، حي على الفلاح، دقت ساعة العمل، بلدي يا بلدي، حبيت كتير، محلاك يا مصري، ثوار ثوار، طوف وشوف ونشيد الله أكبر، أداء كل من رحاب مطاوع، محمد شوقي، أشرف وليد، محمد متولي، أحمد صبري ووليد حيدر.