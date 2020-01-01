ضبط 10 آلاف قرص أدوية مجهولة في صيدلية بالتجمع

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط 10 آلاف قرص أدوية، و1496 عبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل صيدلية بمنطقة التجمع بمحافظة القاهرة.و تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا من اللواء محمد رجائي، مدير مباحث تموين القاهرة يفيد بتمكن المقدم طاهر خليل، رئيس مباحث التموين من ضبط المدير المسؤول عن صيدلية بمنطقة التجمع الأول.وتبين حيازته لـ (10000 قرص أدوية خاصة بعلاج "السكر، الضغط، العظام، القلب"، مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة محظور تداولها بالأسواق، و1496 عبوة وقطعة مستحضرات طبية "كمامة، كحول" مجهولة المصدر) ؛ تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.وتم تحرير محضر بالواقعة، إخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، الذي أمر بالعرض على النيابة للتحقيق.