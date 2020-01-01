ضبط 10 آلاف قرص أدوية مجهولة في صيدلية بالتجمع

ضبط 10 آلاف قرص أدوية مجهولة في صيدلية بالتجمع
الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:58 ص
هدير مصطفيطباعة
تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط 10 آلاف قرص أدوية، و1496 عبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل صيدلية بمنطقة التجمع بمحافظة القاهرة.
و تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا من اللواء محمد رجائي، مدير مباحث تموين القاهرة يفيد بتمكن المقدم طاهر خليل، رئيس مباحث التموين من ضبط المدير المسؤول عن صيدلية بمنطقة التجمع الأول.
وتبين حيازته لـ (10000 قرص أدوية خاصة بعلاج "السكر، الضغط، العظام، القلب"، مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة محظور تداولها بالأسواق، و1496 عبوة وقطعة مستحضرات طبية "كمامة، كحول" مجهولة المصدر) ؛ تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
وتم تحرير محضر بالواقعة، إخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، الذي أمر بالعرض على النيابة للتحقيق.
و تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا من اللواء محمد رجائي، مدير مباحث تموين القاهرة يفيد بتمكن المقدم طاهر خليل، رئيس مباحث التموين من ضبط المدير المسؤول عن صيدلية بمنطقة التجمع الأول.
وتبين حيازته لـ (10000 قرص أدوية خاصة بعلاج "السكر، الضغط، العظام، القلب"، مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة محظور تداولها بالأسواق، و1496 عبوة وقطعة مستحضرات طبية "كمامة، كحول" مجهولة المصدر) ؛ تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
وتم تحرير محضر بالواقعة، إخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، الذي أمر بالعرض على النيابة للتحقيق.