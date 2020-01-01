بريطانيا تتخلى عن توقيع اتفاقيات مع أمريكا قبل نهاية 2020

أوردت صحيفة فايننشال تايمز، أن الحكومة البريطانية تخلت عن آمال التوصل لاتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية وعزا المسؤولون التقدم البطيء للمفاوضات لتفشي فيروس كورونا.ونقلت الصحيفة عن مسؤول قوله "هل سيحدث هذا العام.. غالبا لا"، كما قال مسؤول آخر "لا نريد أن نُدفع إلى اتفاق".وفي الشهر الماضي، قالت وزيرة التجارة ليز تروس إن بريطانيا لم تحدد مهلة للتوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.