24 % زيادة في صادرات مواد البناء خلال 2020

أكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، أهمية دعم الحكومة لهذا القطاع المهم الذي يمثل القاطرة الرئيسية للصناعة المصرية وأحد أهم القطاعات التصديرية بالاقتصاد القومي.وأضاف جمال الدين خلال اجتماع عقدته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع المجلس أن القطاع يمتلك إمكانيات كبيرة لمضاعفة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.وأشار إلى أن صادرات قطاع مواد البناء حققت خلال النصف الأول من العام الجاري زيادة ملحوظة بنسبة قدرها 24% حيث بلغت 3 مليارات و25 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و437 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.ولفت إلى أن أهم الأسواق المستقبلة لمنتجات قطاع مواد البناء تتضمن الإمارات العربية المتحدة وكندا وإيطاليا والسعودية وليبيا والجزائر والولايات المتحدة الأمريكية والسودان وإسبانيا.كما طالب أعضاء المجلس بأهمية تدشين خطوط ملاحية مباشرةمع أسواق دول القارة الإفريقية لتكون مصر محورًا تصديريًا عالميًا لدول القارة إلى جانب زيادة الصادرات المصرية لهذه الأسواق والتى تحظى فيها منتجات القطاع بقبول ورواج كبير،مشيرين إلى أن منتجات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية المصرية تستحوذ على حصص سوقية كبيرة بأسواق دول قارة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.