رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التمويل الدولية» تطلق برنامجا لدعم جهود مصر في التمكين الاقتصادي للمرأة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:47 ص
الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط
أسماء إبراهيم
طباعة
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن إطلاق مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، برنامجًا جديدًا لدعم خطة الوزارة الهادفة لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات في مصر، ويستهدف البرنامج بشكل أساسي تشجيع شركات القطاع الخاص على إدماج السيدات في سوق العمل لدفع النمو الاقتصادي.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي: "يأتي إطلاق هذا البرنامج عقب تدشين جمهورية مصر العربية مُحفز سد الفجوة بين الجنسين، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمنتدى الاقتصادي العالمي، كأول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط تشارك في هذه المبادرة العالمية، والتي تعتبر منصة للتنسيق والتعاون بين القطاع الحكومي والخاص، وإنني فخورة بهذه المنصة لما لها من انعكاس إيجابي على تحفيز النمو الاقتصادي وتدعيم الحكومة في سعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الخامس الذي يسعى لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات".

وأكدت المشاط، أن البرنامج الجديد مع مؤسسة التمويل الدولية يأتي متوافقًا مع الاستراتيجية التي أعلنتها وزارة التعاون الدولي، لتعميق أوجه الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المختلفة، والتي تعمل وفق ثلاثة محاور رئيسية (المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة)، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية وتعزيزها بما يحقق رؤية التنمية المستدامة.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن مشاركة المرأة في سوق العمل وقيامها بدور فعال في دفع النمو الاقتصادي لم تعد رفاهية، بل أصبحت ضرورة قصوى لدعم رؤية التنمية المستدامة مصر 2030، حيث أن تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في سوق العمل يزيد نمو الناتج المحلي بنسبة 34%، مؤكدة أن كافة الأطراف ذات الصلة سواء القطاع الخاص أو الحكومي ومؤسسات التمويل الدولية يعملون معًا لتحقيق تقدم ملموس في ملف تكافوء الفرص بين الجنسين لما له من انعكاس فعّال على الناتج المحلي والإنتاجية والخطط التنموية.

ومن خلال البرنامج، تتعاون مؤسسة التمويل الدولية مع جمعية رجال الأعمال المصرية، لتوفير بيئات عمل أكثر مرونة وشمول تستوعب السيدات، لاسيما في وقت الأزمات، بالإضافة إلى تدشين منصة تعليمية لزيادة الوعي ومشاركة المعرفة وتحسين قدرة السيدات على النفاذ لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع الحكومة الهولندية كجزء من الجهود العابرة للحدود التي تستهدف تنمية القطاع الخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

كما تعمل مؤسسة التمويل الدولي مع عدد من الشركات الرائدة مثل بنك مصر وشركة IDH للرعاية الصحية ومترو ماركت، لتطوير خطط عمل وتحليل البيانات واكتشاف الفجوات بين الجنسين، من أجل المساعدة على سد هذه الفجوات.

في ذات السياق، قال وليد لبادي، المدير القُطري لمصر وليبيا واليمن لدى مؤسسة التمويل الدولية، إن خلق الفرص الاقتصادية للسيدات في مصر يأتي كأولوية استراتيجية لدى مؤسسة التمويل الدولية، لافتًا إلى أن شركات القطاع الخاص بدأت إتاحة فرص للسيدات للمشاركة في سوق العمل لدعم المعرفة والمواهب المتوافرة لديهن، ودفع النمو الاقتصادي.

وأضاف أن البرنامج سيستمر ثلاث سنوات، ويساعد على تحسين بيئات العمل المختلفة لتصبح أكثر ملاءمة ومرونة للسيدات لاسيما في أوقات الأزمات، موضحًا أن نسب مشاركة السيدات من القوى العاملة في مصر خلال العام الماضي سجلت 24% مقابل 75% للرجال.

وتبلغ محفظة الاستثمارات القائمة لمؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، في مصر نحو 1.4 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، وهي المؤسسة المسئولة عن تمويل وتنمية القطاع الخاص.

موضوعات متعلقة

«سما المصرى» و«مجدى عبد الغنى» أبرز محاكمات اليوم

وزير التعليم يحسم الجدل حول نظام الثانوية العام المقبل

بكري: تصريحات وزير الخارجية الألماني عن البرلمان مرفوضة جملة وتفصيلا

«مياه الشرب» عن المخالفين: «الدور جاى عليهم والقطر هيدوسهم»

الصور

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف موعد ارتفاع الحرارة وسقوط الأمطار (فيديو)

قرار جديد من «التموين» بشأن المخابز

رسميا.. انطلاق الدراسة بالجامعات 17 أكتوبر بنظام «التعليم الهجين»

مقتل 18 تكفيريا في إحباط هجوم إرهابي ببئر العبد.. واستشهاد 2 من أبطال الجيش

إنفوجراف

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

أيام زمان

«قدّم أغنية تدعو للإلحاد».. القصة الكاملة لتكفير موسيقار الأجيال

هل شتم نجيب الريحاني؟.. عادل إمام يرد على اتهام خطير في حياته

مأساة فؤاد المهندس.. تلميذه الأول انقلب عليه ومدبولي خانه

"الأطباء قالوا :" معجزة طبية".. تفاصيل أسوأ 100 ساعة عاشتها أم كلثوم

نجم الساعة

«قدّم أغنية تدعو للإلحاد».. القصة الكاملة لتكفير موسيقار الأجيال

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تايوان تسمح للأجانب بالدخول للعلاج الطبى

أضرار البطيخ على الصحة

كورونا يؤثر على جوائز نوبل ويلغي المأدبة السنوية

دراسة تكشف أعراضًا جديدة لمرضى كورونا

مقالات الرأي
منى رجب
عبير موسى تحتفل بانتصاراتها على «إخوان تونس»
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. وسر نجاح المباحثات الإثيوبية
ثروت الخرباوي
مرافعات كتبت التاريخ
ماجد حبته
مصر الكبرى.. لا تعادى ولا تستعدى
المزيد

الثقافة

«ثقافة القليوبية» تناقش البناء الوجداني للإنسان

«غرس الأفكار الإيجابية في نفوس أطفالنا».. محاضرة بثقافة البحر الأحمر

الثقافة الأردنية تدعم إنشاء سوق للصناعات الثقافية الوطنية

«الثورة المعلوماتية ودورها في تنمية الطفل» ورشة تدريبية لقصور الثقافة