نوال الزغبي تغني من أمام حمام السباحة في منزلها (فيديو)

يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، وهو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعري، عمرو المصري، توما، إلهامي دهيمة.







نشرت الفنانة نوال الزغبي، مقطع فيديو جديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وغنت نوال الزغبي، خلال الفيديو أغنيتها الجديدة: "أنا من لما عشقت عيونك" بصوت عذب من أمام حمام سباحة منزلها.