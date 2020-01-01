دفن شابين لقيا مصرعهما فى حادث تصادم بالقطامية

صرحت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بدفن شابين لقيا مصرعهما إثر حادث تصادم أعلى محور محمد زكي اتجاه القطامية.وكشفت التحريات الأولية عن أن السرعة الزائدة تسببت في وقوع الحادث كما تم الدفع بالأوناش المرورية، وتكثيف الخدمات بمحيط الحادث لتنظيم حركة السير وسحب الكثافات.كانت بداية الواقعة بتلقى غرفة النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات بوقوع حادث تصادم على طريق محمد زكي المتجه إلى القطامية.وتم انتقال رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث لرفع آثار الحادث وتنظيم حركة السير ونقل المتوفين إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.