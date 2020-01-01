برلمانى: الموافقة على إرسال قوات إلى اليبيا يوقف «المحتل التركى» عند حده

برلمانى: الموافقة على إرسال قوات إلى اليبيا يوقف «المحتل التركى» عند حده
الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:38 ص
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
أكد النائب أشرف رشاد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية القرار الاستراتيجي الصادر عن مجلس النواب بالموافقة على إرسال قوات عسكرية لليبيا، قائلا: "إنه توقيت مهم للغاية ويوقف المحتل التركي عند حده، ويوقف المؤامرة الإرهابية عبر الأتراك والإخوان والدواعش على مصر وليبيا".
وأشار رشاد، في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أنه قرار تاريخي لمجلس النواب ويعزز المواجهة المصرية لاقتلاع الإرهاب سواء في مصر أو ليبيا، كما يأتي للتأكيد على حكمة وشجاعة قرارات القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مساندة الأشقاء الليبيين في الدفاع عن الحق المشروع، لأمن وسلامة ووحده بلدهم ليبيا، وكذلك بالحفاظ علي الأمن القومي المصري.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الأمة المصرية على مر تاريخها هى أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدى عليها أو التفريط فى حقوقها، موضحا أن مصر قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أى خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.
واضاف رشاد أن موافقة البرلمان بإجماع آراء النواب الحاضرين، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى الغربى، يوقف المد الميليشيوي والإرهابي في اتجاه مصر.
وأشار رشاد، في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أنه قرار تاريخي لمجلس النواب ويعزز المواجهة المصرية لاقتلاع الإرهاب سواء في مصر أو ليبيا، كما يأتي للتأكيد على حكمة وشجاعة قرارات القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مساندة الأشقاء الليبيين في الدفاع عن الحق المشروع، لأمن وسلامة ووحده بلدهم ليبيا، وكذلك بالحفاظ علي الأمن القومي المصري.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الأمة المصرية على مر تاريخها هى أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدى عليها أو التفريط فى حقوقها، موضحا أن مصر قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أى خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.
واضاف رشاد أن موافقة البرلمان بإجماع آراء النواب الحاضرين، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى الغربى، يوقف المد الميليشيوي والإرهابي في اتجاه مصر.