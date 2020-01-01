برلمانى: الموافقة على إرسال قوات إلى اليبيا يوقف «المحتل التركى» عند حده

أكد النائب أشرف رشاد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية القرار الاستراتيجي الصادر عن مجلس النواب بالموافقة على إرسال قوات عسكرية لليبيا، قائلا: "إنه توقيت مهم للغاية ويوقف المحتل التركي عند حده، ويوقف المؤامرة الإرهابية عبر الأتراك والإخوان والدواعش على مصر وليبيا".وأشار رشاد، في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أنه قرار تاريخي لمجلس النواب ويعزز المواجهة المصرية لاقتلاع الإرهاب سواء في مصر أو ليبيا، كما يأتي للتأكيد على حكمة وشجاعة قرارات القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مساندة الأشقاء الليبيين في الدفاع عن الحق المشروع، لأمن وسلامة ووحده بلدهم ليبيا، وكذلك بالحفاظ علي الأمن القومي المصري.وأكد عضو مجلس النواب، أن الأمة المصرية على مر تاريخها هى أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدى عليها أو التفريط فى حقوقها، موضحا أن مصر قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أى خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.واضاف رشاد أن موافقة البرلمان بإجماع آراء النواب الحاضرين، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى الغربى، يوقف المد الميليشيوي والإرهابي في اتجاه مصر.