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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

بينهم 6 من ذوي الهمم.. تعيين 1113 شابًا بالجيزة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:37 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة 1113 شابًا، من بينهم 6 من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال شهادة القيد "كعب العمل" المرتدة من منشآت القطاع الخاص المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 6258 شابًا راغبي عمل.

وأوضح الوزير، أن المديرية قامت بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة وفقا للائحة الجديدة، حيث تم صرف 33 ألف جنيه 11 عاملا منحة زواج، و44 ألفا لـ22 عاملا منحة مولود جديد، و17 ألفا لإجراء 4 عمليات جراحية، فضلا عن 10 آلاف جنيه منحة وفاة لأحد الأقارب ليصل إجمالى ما تم صرفه خلال شهر يونيو الماضي 104 آلاف جنيه كرعاية إجتماعية وصحية لتلك الفئة.

وأشار محمد عيسى وكيل الوزارة مدير المديرية في تقريره للوزير عن إنجازات يونيو الماضي، أن المديرية قامت باستخراج 19 ترخيصا لعمل الأجانب، وتجديد 9 آخرين يعملون في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة.

ولفت إلى أنه من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 166 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص، وتبين وجود عدد 138 حالة إيجابية تأكد إصابتها بالفيروس.

وأشار إلى أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 183 شكوى عمالية، تم تسوية 64 منها، واتخاذ الإجراء القانوني تجاه 29 شكوى، ومازال هناك 202 شكوى تحت البحث والدراسة.

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