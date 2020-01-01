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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أنيسة حسونة: أمن مصر القومى خط أحمر

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:36 ص
النائبة أنيسة حسونة
النائبة أنيسة حسونة
عائشة حسن
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ثمنت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، جهود القوات المسلحة في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية ببئر العبد.

وأشارت حسونة، في بيان لها، إلى أن اقتلاع جذور الإرهابية ومواجهة قوى الشر أصبحت الشغل الشاغل للقوات المسلحة والقيادة السياسية لحماية أمن واستقرار الدولة المصرية وشعبها العظيم.

ولفتت إلى أن القوات المسلحة تعد عدتها لمواجهة الغزاة وقوى الشر على حدودها الغربية مع ليبيا وفي نفس الوقت عيونها ساهرة لملاحقة الجماعات الإرهابية العناصر التكفيرية في سيناء.

وأضافت أن نجاح القوات المسلحة في صد تلك المحاولات الإرهابية لها دلالات واضحة للعالم أجمع بأن مصر لن تسمح لأحد بالاقتراب من أمنها القومي أو استقرار شعبها.

ونعت ببالغ الحزن والأسى أسر شهداء أبطال القوات المسلحة، داعية بالشفاء العاجل للمصابين.

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