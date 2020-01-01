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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل محاكمة 3 متهمين بقتل طفلة أثناء سرقة منزلها بالقطامية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:35 ص
محاكمة متهمين
محاكمة متهمين
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بإحالة 3 متهمين بالشروع فى قتل طفلة تصادف وجودها أثناء واقعة سرقة شقة بمنطقة القطامية بالقاهرة الجديدة، إلى محكمة الجنايات.

ووجهت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة للمتهمين تهمة الشروع فى قتل الطفلة "ج. ن" 8 سنوات، مستخدمين آلة حادة، كما وجهت لهم النيابة تهمة محاولة سرقة شقة المجني عليها بالإكراه.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين "شعبان. م"، و"عبدالله. س"، و"محمود. و" عاطلون وسبق اتهامهم فى قضايا سرقة بالإكراه واستعراض بلطجة، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع، وذلك بعد مراقبة أصحابها والتأكد من إخلائها.

واعترف المتهمون بمراقبتهم شقة المجنى عليها مستغلين قلة عدد السكان بها، وقاموا بكسر باب الشقة وأثناء محاولتهم البحث عن مصوغات أو أموال تفاجأوا بوجود الطفلة، وعندما حاولت الصراخ والاستغاثة قام أحدهم بضربها بآلة حادة على رأسها حتى فقدت الوعى، وفشلوا فى سرقة المصوغات أو أموال من الشقة، واعترفوا بسرقة 6 شقق سكنية بمناطق متفرقة في القاهرة الجديدة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة القطامية يفيد بقيام أشخاص بمحاولة سرقة شقة سكنية والشروع فى قتل طفلة وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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