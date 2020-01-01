برلمانى يشيد بنجاح «خطة الثانوية العامة»: تمت فى أجواء استثنائية

أشاد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بنجاح امتحانات الثانوية العامة، والتي تمت وسط أجواء استثنائية تمامًا عن كل عام، وذلك في ظل ظروف انتشار جائحة كورونا.وأوضح أن هناك من كان يحاول إفشال امتحانات الثانوية العامة، وإثارة قلق أولياء الأمور والطلاب، لتعطيل المسيرة التعليمية، والتشكيك في قدرات الدولة ووزارة التربية والتعليم فى الحفاظ على حياة الطلاب والمعلمين، مشيدًا بعدم استجابة الوزارة بالأصوات المنادية بإلغاء الامتحانات لهذا العام، وضياع الفرصة على الطلاب في دخول الامتحانات في موعدها الطبيعي.وأضاف أنه بفضل التأمين الطبى واتباع كل الإرشادات والإجراءات الوقائية للطلاب والمشرفين على الامتحانات، وتواجد مجموعة من المنظمين أمام اللجان للحد من تكدس أولياء الأمور وتنظيم دخول الطلاب إلى لجانهم لأداء الامتحانات، كل ذلك أسهم في تقليل نسب خطورة الإصابة بفيروس كورونا بين الطلاب والقائمين على أعمال الامتحانات، ولا بد من التوجه بالشكر لكل القائمين على منظومة التعليم وأولهم وزير التعليم الدكتور طارق شوقي.