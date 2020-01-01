الأزهر يهنئ السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

قدم الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خالص التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.وأكد الأزهر أن ثورة يوليو أحدثت تغييرا جذريا في بنية المجتمع المصري، وانتصرت للفقراء والمهمشين، وضربت أروع الأمثلة في تلاحم الشعب مع قواته المسلحة، من أجل تحقيق تطلعات وآمال المصريين، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الجيش المصري في مواجهة كل ما يحدق بالوطن من تهديدات وأخطار.ودعا الأزهر الشريف أبناء مصر إلى مواصلة العمل بجد ومثابرة من أجل تحقيق الآمال والطموحات التي حملتها تلك الثورة، بما يحقق لمصرنا وشعبها العظيم الرفعة والتقدم، داعيًا الله أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، وأن ينعم عليها بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم.