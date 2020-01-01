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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

لا شبهة جنائية فى حريق سيارتين بعين شمس

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:34 ص
حريق سيارة
حريق سيارة
حسام التمساح
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استكملت نيابة عين شمس الجزئية، تحت إشراف المستشار أحمد عز، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، التحقيقات في نشوب حريق داخل سيارتين، وتبين أنه لا شبهة جنائية في الواقعة وأن الحريق بسبب ماس كهربائي.

كانت النيابة كلفت بانتداب المعمل الجنائى والأدلة الجنائية لمعاينة الحريق ولبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل سيارتين في منطقة عين شمس على الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق ومحاصرة من كل الاتجاهات وتمت عملية إخماده دون وقوع إصابات، وكشفت تحقيقات النيابة أن ماسا كهربائيا وراء الحادث.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة السلام وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر امتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.

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