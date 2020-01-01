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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: استراتيجية «الري الحديث» تساهم في زيادة جودة الأراضي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:33 ص
عبد الله زين الدين
عبد الله زين الدين
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل في مجلس النواب، أهمية استراتيجية الري الحديث التي تتبعها الدولة، موضحًا أن تطوير عمليات الري في الأراضي القديمة سوف يسهم في زيادة جودة الأراضي الزراعية، وتوفير نسبة كبيرة من المياه لري مساحة أكبر من الأراضي، إلى جانب تحسين شبكة الري وزيادة كفاءتها، مما سيؤدي إلى زيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الزراعية.

وأوضح، في بيان، أن طرق الري الحديث تعمل على توزيع المياه بنسب متساوية على المزروعات، مما يسهل التحكم فيها وإعطاء النبات احتياجه المائي دون زيادة أو نقصان وتقلل الفاقد منه، موضحًا بأن هذه الأنظمة تعطي إنتاجية أعلى بجودة أعلى، وتسهل استخدام الأسمدة وتقلل من الكمية المستخدمة منها، وبذلك تعطي عائدًا أعلى للمزارع بأقل من التكلفة في نظم الري التقليدية القديمة.

وأكد أن ترشيد استهلاك المياه له ثقافة يجب العمل على تعميمها لدى المزارعين من خلال تعميم دور الإرشاد الزراعي، وكذلك ثقافة المواطنين بالنسبة لمياه الشرب، مناشدًا أجهزة الإعلام المختلفة في هذا الصدد لما لها من دور كبير.

وأضاف أنه يجب أن يكون هناك تكامل في إدارة الموارد المائية السطحية والجوفية، لذا لا بد من وجود إدارة جيدة لعملية الموارد المائية السطحية والجوفية للمحافظة على استدامة المورد المائي، وأوضح أن عملية التدريب على طرق الري المتطورة من شأنها أن تساعد علي زيادة الاعتماد علي هذه الطرق في الأراضي الزراعية، والحفاظ علي جودة الأراضي الزراعية، حيث إن عملية الري بـ«الغمر» تتسبب في إهدار كمية كبيرة من المياه التي تكون زائدة علي حاجة الأرض، وبالتالي تؤثر علي جودتها بالسلب في مقابل أن هناك طرقًا مرشدة للمياه مثل الري بالتنقيط أو الري بالرش، والتي توفر نسبة كبيرة من المياه لري الأراضي، خاصة مع عمليات التوسيع واستصلاح الأراضي الجديدة.

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