فتح مجازر القاهرة مجانا فى عيد الأضحى

قال الدكتور السيد عبيد، مدير مديرية الطب البيطري في القاهرة، إنَّ المحافظة سوف تفتح جميع المجازر الحكومية بالمجان أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضحية لمدة 3 أيام.وأضاف عبيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الذبح بالمجازر يساهم في القضاء على ظاهرة الذبح في الشوارع، فضلا عن حماية المواطنين من هذه المظاهر.واشار إلى أن المجازر تساهم في الكشف الطبي على سلامة الأضحية قبل الذبح، ومن ثم التأكد من سلامة اللحوم قبل الاستهلاك، وخالية من الأمراض.