التحقيق مع سيدتين فى الترويج للدعارة «أونلاين» بمدينة نصر

استكملت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيقات مع سيدتين في اتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال أحد المواقع على شبكة الإنترنت بمقابل مادى.وواجهت النيابة المتهمين بمجموعة من الصور الجنسية لهما متداولة على موقع التواصل الاجتماعي، وأقرا خلال المواجهة أنهما هم أصحاب الصور.تعود تفاصيل الواقعة عقب أن رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، قيام إحدى السيدات بنشر صور لعدد من الفتيات عبر صفحة بأحد المواقع الإلكترونية، وتبدي من خلالها استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبصحبتها إحدى السيدات حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وبمواجهتهما أقرت الأولى بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب وتسهيلها واستغلالها الثانية فى ذات النشاط بمقابل مادى من خلال الصفحة المُشار إليها، وبمواجهة الثانية أيدت ذلك، وأضافت تقاسمها المبالغ المالية فيما بينهما.كما عثر بحوزتهما على هاتفين محمول، تبين احتواء أحدهما على رسائل ومحادثات خاصة تؤكد نشاطهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.