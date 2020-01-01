«سعفان» يهنئ وزير الإنتاج الحربي بتوليه المنصب الجديد

بعث محمد سعفان وزير القوى العاملة، برقية تهنئة إلى اللواء محمد أحمد مرسي خلف الله، بمناسبة توليه منصب وزير الدولة للإنتاج الحربي خلفًا للفريق الراحل محمد العصار.وأعرب سعفان في بيان اليوم، عن خالص التمنيات الطيبة ودوام التوفيق والنجاح بتولي "خلف الله" منصبه الجديد، متمنيًا أن يوفقه الله لاستكمال مسيرة الفريق محمد العصار، وذلك بمزيد من النهضة والتقدم لـ"الإنتاج الحربي"، ودعم الصناعة المصرية من أجل رفعة الوطن ودعم قوته وعزته.